Xi Jinping veut passer à "l'étape supérieure" avec la Corée du Nord

"L'amitié traditionnelle" entre la Chine et la Corée du Nord "résiste depuis longtemps aux épreuves des changements de la situation internationale", a déclaré Xi Jinping à Kim Jong Un dans un message cité par l'agence d'Etat nord-coréenne KCNA.

"Je n'aurai de cesse d'oeuvrer à faire passer à l'étape supérieure l'amitié et la coopération entre les deux parties", a ajouté le président chinois, en soulignant que les relations internationales dans le monde et en Asie "changent sérieusement et de manière compliquée".

KCNA a publié ce message peu avant une déclaration commune des ministres des Affaires étrangères du G7 condamnant les essais d'armements de la Corée du Nord, et exigeant qu'elle s'abstienne de tout nouvel essai nucléaire ou tir de missile balistique sous peine d'une "réponse internationale rapide, unie et robuste".

La Chine est le principal allié de la Corée du Nord et son plus grand soutien économique. La relation entre les deux pays s'est forgée pendant la guerre de Corée (1950-1953) quand Mao Tsé-Toung a envoyé des millions de "volontaires" combattre les forces des Nations unies dirigées par les Etats-Unis.

En 1961, Pékin et Pyongyang ont signé un traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle en cas d'attaque armée. Mao avait alors décrit les alliés comme étant aussi proches que "les lèvres et les dents".