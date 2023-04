Emmanuel Macron chante avec une association proche de l’ultradroite dans les rues de Paris: le président se justifie

La vidéo a été diffusée vers minuit sur le compte Facebook d’une association nommée "projet Canto". Sous les images, cette légende : "Il n’y a que la mafia et Projet Canto pour faire chanter un chef d’Etat ! Ré-enchantons ce pays !"

Le projet Canto souhaite "sauvegarder, faire vivre et transmettre la mémoire du chant populaire et traditionnel". Mais comme l'explique le quotidien français Libération, Canto n’est pas qu’une simple association de sauvegarde du patrimoine. "Subventionnée par le ministère de la Culture à hauteur de 40 000 euros, elle a été fondée en 2020 par des militants de l’extrême droite radicale. Et si elle contient des classiques de la chanson française, elle répertorie aussi des airs nationalistes ou chants militaires du IIIe Reich", décrypte Libé.

Les explications de Macron

En visite en Alsace ce mercredi pour un premier bain de foule depuis la promulgation de la réforme, le président de la République a été questionné sur cette vidéo.

"Les réseaux, c'est indébrouillable", entame Macron. "Vous êtes président de la République, vous êtes dans la rue, et vous voyez dix jeunes qui arrivent. Je ne les connais pas. Je ne sais pas qui ils sont. Ils chantent des chants montagnards."

"C'est facile à dire pour vous qui avez vu sur les réseaux sociaux qui ils étaient. Ils chantent le 'Refuge', chanson que je connais. Je me suis retourné parce que c'était sympa. Ils me demandent si je peux chanter avec eux. Si je leur dis non, j'aurais eu pendant 48h des reproches comme 'méprisant', 'pas sympa', 'crise démocratique', 'c'est du mépris'. Vous vous arrêtez parce que vous connaissez la chanson, on vous reproche de chanter avec des types qui sont politisés...", a recadré le président.