Guerre en Ukraine: comment la Russie s'organise pour réaliser des sabotages en Mer du Nord

Ce mercredi, c'est au tour de médias scandinaves (Danemark, Norvège, Suède et Finlande) de pointer du doigt certaines opérations russes en Mer du Nord. Selon leur enquête, des navires espions russes cartographient la zone en vue d'éventuels sabotages. Comme le relaie Le Monde et la BBC, qui citent la presse scandinave, une "flotte de navires déguisés en chalutiers de pêche et en navires de recherche transporterait en réalité du matériel de surveillance sous-marine". Le but? Etablir une cartographie de la Mer du Nord et "mener un programme de sabotage des parcs éoliens offshore, des gazoducs et des câbles de communication."

Toujours selon les différents médias, des communications ont été interceptées et montrent la présence, dans les eaux nordiques, de navires fantômes, qui ont bien veillé à éteindre leurs émetteurs pour ne pas être localisés. Un navire russe en particulier est pointé par le rapport: il s'agit de l'"Amiral Vladimirsky" qui est présenté officiellement comme un navire océanographique expéditionnaire.

D'arpès un membre du contre-espionnage danois, la Russie aurait mis en place ce programme en vue de sabotages si la guerre en Ukraine prenait de l'ampleur et que les tensions avec les pays occidentaux s'intensifiaient.

La réaction russe

A noter que ces informations diffusées par la presse scandinave n'ont pas tardé à faire réagir la Russie, qui a démenti. "Les médias de ces pays ont fait une erreur dans leur enquête. Ils préfèrent à nouveau accuser sans fondement la Russie. Nous préférerions qu’ils accordent plus d’attention aux attaques contre Nord Stream et à une enquête internationale transparente et impartiale au sujet de ces actes de sabotage", a ainsi déclaré Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence russe, selon des propos rapportés par Le Monde.