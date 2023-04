Cette loi de 2021, sous couvert de protection de l'enfance, interdit la représentation ou la promotion de l'homosexualité et du changement de sexe auprès des mineurs d'âge.

À lire aussi

"Si quelqu'un dans cette assemblée pense qu'on devient homosexuel parce qu'on a regardé la télé, (...) écouté une chanson (...) il n'a rien compris", a déclaré Xavier Bettel devant les eurodéputés. "Le plus dur pour un homosexuel, c'est de s'accepter soi-même", a aussi déclaré le Luxembourgeois, lui-même homosexuel et engagé dans la défense de cette cause.

Xavier Bettel a mis en garde contre une société européenne où les jeunes gens ne pourraient plus parler d'homosexualité et devraient vivre une double vie. "Les stigmatiser, leur dire que c'est de la faute de l'éducation, de la culture, de l'audiovisuel, c'est pour moi contraire à ce qu'est l'Union européenne, cette ouverture et tolérance".

Le Luxembourg s'est joint, tout comme la Belgique et treize autres États membres, au recours que la Commission européenne a introduit devant la Cour de justice de l'UE contre cette législation du gouvernement de Viktor Orban, jugée discriminatoire sur base de l'orientation sexuelle.