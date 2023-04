Les critères de cette analyse sont: les agressions, cambriolages et tout autre délit social. Sans oublier les milliers d’avis d’utilisateurs pour établir un classement.

Si une ville possède un indice de criminalité entre 20 et 40, cela sera un taux faible. Pour celles entre 40 et 60, modéré et au de-là de 60, un taux élevé.

La ville la plus dangereuse d’Europe se trouve au Royaume-Uni, il s’agit de Bradford, ville voisine de Leeds. Juste derrière on retrouve la célèbre Marseille, connue pour ses quartiers difficiles. Pour refermer le podium, une autre ville anglaise, Coventry.

Deux des villes de classement sont donc belges. Une "performance" qui fait que Charleroi se retrouve à la 5ème place du classement européen. Liège de son côté ferme le top 10 à cette position.

Voici le classement établi par Numbeo:

1. Bradford au Royaume-Uni, indice de criminalité de 66,07

2. Marseille en France, indice de criminalité de 64,54

3. Coventry au Royaume-Uni, indice de criminalité de 64,51

4. Catane en Italie, indice de criminalité de 64,28

5. Charleroi en Belgique, indice de criminalité de 63,43

6. Nantes en France, indice de criminalité de 62,79

7. Birminghan au Royaume-Uni, indice de criminalité de 62,73

8. Naples en Italie, indice de criminalité de 62,44

9. Montpellier en France, indice de criminalité de 61,80

10. Liège en Belgique, indice de criminalité 60,58