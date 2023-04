Après une opération chirurgicale, une femme perd la mémoire: "J’ai perdu les 42 premières années de ma vie"

"C’est vraiment comme si vous vous réveilliez un matin avec un autre visage que le vôtre", poursuit-elle. Sa maman et son compagnon avec qui elle partage sa vie depuis deux ans sont là pour la soutenir. L’homme explique: "Tu as la personne que tu aimes en face de toi, et tu vois que ça ne renvoie… pas rien, mais juste de l’angoisse."

"Un être humain, ce qui fait sa richesse, c’est ce qu’il a vécu, c’est ce qu’il aime, c’est ce qui compose ce qu’il est depuis qu’il est né, dit-elle avec émotion, et quand on n’a plus ça, on vit debout, mais on vit mort", raconte Jaël.

La jeune femme se décrit comme une "morte-vivante" après son opération.