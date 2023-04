Quel était le défi en question ? Il fallait prendre un maximum de cachets antiallergiques et antihistaminiques en une bouchée et ainsi résister aux effets que ces derniers produisent. L’adolescent a été filmé par ses amis mais quelque temps après la prise de ces médicaments, le jeune garçon a eu des convulsions et a été pris en charge par les services de secours contactés par sa sœur. “Jacob a été réanimé pendant plus d’une heure avant d’être transféré à l’hôpital. Là, il est resté sous respirateur pendant près d’une semaine avant de s’éteindre…”, explique la famille sur leur page GoFundMe créée pour financer les obsèques de l’adolescent.

Les Stevens demandent que des mesures concrètes soient prises sur l’application d’une limite d’âge dans l’obtention de ces médicaments malheureusement parfois détournés pour des défis TikTok. Dianna Stevens, la grand-mère de Jacob explique : “Je vais faire tout ce que je peux pour m’assurer qu’aucun autre enfant n’ait à vivre cela.”

TikTok assure de son côté avoir mis en place des mesures contre la réalisation et la diffusion de ce genre de défi. “Notre équipe de 40.000 professionnels de la sécurité s’efforce de supprimer les violations de nos lignes directrices communautaires et nous encourageons notre communauté à signaler les contenus ou les comptes au sujet desquels elle a des inquiétudes.”

Les autorités avaient déjà fait de la prévention sur le caractère dangereux de la prise de médicaments à trop grande échelle avec tous les risques que cela comporte.