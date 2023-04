Un automobiliste percute une dizaine de piétons dans le nord de la France : plusieurs hélicoptères déployés

Un terrible drame a eu lieu à Berck dans le nord de la France. Alors que la station accueille les rencontres internationales de cerfs-volants, un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté plus d’une dizaine de personnes dans la petite ville du Pas-de-Calais, selon les informations de La Voix du Nord. Les deux personnes les plus touchées seraient deux femmes, une septuagénaire et une octogénaire.