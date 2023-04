”L’influence humaine est prépondérante” : la vague de chaleur en Espagne en plein mois d’avril nourrit une grande source d’inquiétude

Au niveau des invités qui sont venus s’exprimer à tour de rôle sur le plateau, il y avait Pascal Mormal, météorologue à l’Institut royal météorologique, Axel Legay, spécialiste de la cybersécurité, Philippe Hensmans, directeur d’Amnesty International (Belgique francophone) et Philippe Dolhen, secrétaire communautaire CSC enseignement.

Les sujets abordés par l’émission étaient les suivants : Chaleurs, l’Espagne transpire et la planète s’inquiète. Le second abordait l’intelligence artificielle et l’enseignement qui en serait dépassé. Le troisième et dernier sujet était le suivant, réfugiés ukrainiens : sont-ils trop aidés ?

Concernant la vague de chaleur en plein mois d’avril en Espagne, le météorologue Pascal Mormal a indiqué que cette canicule était “sans l’ombre d’un doute l’une des conséquences du réchauffement climatique” et que “l’influence humaine était prépondérante” dans cette conséquence.

Les chroniqueurs et les invités se sont ensuite entretenus sur l’intelligence artificielle qui semble déranger fortement les écoles et dont Denis Goeman estime qu’il faut utiliser comme outil plutôt que de l’appréhender.

Concernant les réfugiés ukrainiens et leurs aides trop nombreuses selon Theo Francken, notre invité Philippe Hensmans estime que la sortie médiatique du politicien est démagogique vu ce qu’il gagne par mois. Le journaliste Gauvain Dos Santos ajoute également que les réfugiés ukrainiens sont désormais la nouvelle cible sur les réseaux sociaux.