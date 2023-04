Zelensky dénonce une attaque "barbare" sur un musée de Koupiansk: "Il y a encore des gens sous les décombres"

"Tous les coupables de ces crimes de guerre seront certainement traduits en justice et ce sera sans pitié", a encore cinglé le président ukrainien. Selon lui, la frappe a eu lieu dans le centre-ville de Koupiansk, "sur un musée d'histoire locale", tout proche de la ligne de front dans le nord-est du pays. Dans une courte vidéo partagée par Volodymyr Zelensky sur sa chaîne Telegram, on y voit un bâtiment éventré, les vitres explosées et de nombreux débris par terre.

"Le pays terroriste fait tout pour nous détruire complètement", a-t-il déploré, avant d'affirmer: "Nous devons et nous répondrons !" L'attaque russe a eu lieu à l'aide d'un missile sol-air d'origine soviétique "S-300", a indiqué sur Telegram le chef de l'administration présidentielle, Andriï Iermak. Koupiansk, à une centaine de kilomètres de la ville de Kharkiv, comptait avant la guerre plus de 25.000 habitants.

Elle a été prise par les Russes dans les premiers jours de l'invasion, il y a plus d'un an. Les Ukrainiens ont ensuite repris la ville en septembre après une contre-offensive éclair. Mais les forces de Moscou, étoffées par la mobilisation de centaines de milliers de réservistes en Russie, sont repassées à l'attaque en début d'année dans ce secteur, suscitant la crainte de nombreux habitants.