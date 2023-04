Seul bémol : ces jeunes ne sont pas en Italie, mais en Slovénie. Les personnes plus attentives auront remarqué que le patio dans lequel se trouvent ces jeunes est situé en Slovénie, dans la région de Cotar, près de la frontière italienne. De plus, la bouteille sur la table porte une étiquette de vin de la région slovène, comme le précise l'agence de presse Reuters.

Cette scène est issue d’une vidéo qui fait partie de la campagne promotionnelle “Open to Meraviglia” (ouverture sur l’émerveillement) d’un montant de 9 millions d’euros.

Le clip promotionnel était déjà sous le feu des critiques avant même l’apparition de l’information sur le lieu de tournage. La campagne utilise une Vénus, symbole de l’art italien et représentée par Sandro Botticelli dans son chef-d’œuvre de la Renaissance “La Naissance de Vénus” sous une forme moderne. Vénus est alors informatisée et mise en scène comme une influenceuse voyageant à travers l’Italie. Elle est représentée en train de manger des pizzas et de poser devant les attractions principales du pays.

Pour l’historien de l’art Tomaso Montanari, cette campagne publicitaire est “grotesque” et gaspille de l’argent de manière “obscène”.

Depuis, la vidéo a été supprimée de YouTube, mais Vénus continue d’être utilisée dans cette campagne.