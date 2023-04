Records absolus de température pour avril en Espagne continentale et au Portugal

En Espagne continentale, le record est établi à 38,8 degrés Celsius à Cordoue (sud), selon l'agence météorologique espagnole (Aemet). Le précédent record datait de 2011 à Elche (est) avec 38,6 degrés. Cette "donnée provisoire" doit encore être "confirmée", ce qui pourrait prendre plusieurs jours, a précisé à l'AFP l'organisme. Ce record n'est toutefois pas un record absolu pour l'ensemble de l'Espagne, le "maximum historique ayant été enregistré en 2013 dans (l'archipel des) Canaries", situé au large des côtes nord-ouest de l'Afrique, a encore dit l'Aemet. Ce record s'était établi à 40,2 degrés. Au Portugal, le record de 36,9 degrés Celsius a été constaté par la station météo de Mora, située dans le centre du pays. Cinq autres localités du centre ou du sud ont franchi le "précédent record de 36 degrés enregistré" le 20 avril 1945 à Pinhao (nord-est), a précisé à l'AFP Ricardo Deus, climatologue de l'Institut portugais de la mer et de l'atmosphère (IPMA). Le Portugal et l'Espagne voisine subissent cette semaine une vague de chaleur exceptionnellement précoce, provoquée par une masse d'air chaud et sec venant d'Afrique du nord. Selon les scientifiques, les canicules à répétition sont un marqueur sans équivoque du réchauffement de la planète et ces vagues de chaleur sont appelées à encore se multiplier, s'allonger et s'intensifier.