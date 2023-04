Si l'histoire peut prêter à sourire au premier abord (d'autant plus que la femme s'en sortira finalement "plus ou moins bien"), cet accident a tout de même été rapporté dans la revue médicale International Journal of Surgery Case Reports.

Pourquoi? Car il s'agit du premier accident de ce type. "À notre connaissance, il s'agit de la première blessure par balle perdue pénétrant dans la région vulvaire [la partie externe des organes génitaux féminins] avec une balle retenue dans le clitoris", écrivent les auteurs du rapport.

La balle, de 2 cm de long et de 0,8 cm de diamètre, aurait traversé le plafond avant de venir se loger, heureusement à vitesse très réduite, dans le clitoris de la femme de 24 ans. Celle-ci s'est immédiatement rendue à l'hôpital Erdogan de Mogadiscio et le projectile a pu être retiré sans difficulté, sous anesthésie locale. La jeune femme a pu regagner son domicile dès le lendemain, sans complication.

Un contrôle effectué un mois plus tard a également confirmé que la jeune femme était toujours en bonne santé. Une histoire peu banale qui finit donc plutôt bien.