Selon un proche de la famille royale cité par le quotidien, l'ancien prince de Galles a mené une politique ambitieuse d'investissements pour renflouer ses coffres après avoir divorcé de Diana.

La séparation lui coûte 17 millions de livres en 1996, mais Charles ne repart pas de zéro et peut compter sur les ressources du Duché de Cornouailles, dont il a reçu les bénéfices de l'accession de sa mère au trône en 1952 au décès de cette dernière en 2022.

Ce patrimoine a été mis en place au XIVe siècle pour donner une indépendance financière à l'héritier royal.

Concrètement, ce dernier ne possède pas les actifs de ce fonds, mais touche ses profits jusqu'à son accession au trône.

Pour Charles, le duché "rassemble tout ce qui le passionne", assurait sa femme Camilla, dans un documentaire de la chaîne ITV datant de 2019.

Le futur roi y fait le tour des fermes qu'il loue à des exploitants et les incite à utiliser des méthodes d'agriculture durables.

Outre 260 fermes, le duché possède 52.450 hectares de terres, et loue 345 millions de livres de propriétés commerciales.

Charles a même créé un village, Poundbury, en banlieue de Dorchester, où il applique ses préférences architecturales.

Sous sa houlette, la taille du duché a augmenté et dans son dernier rapport annuel, il compte plus d'un milliard de livres d'actifs, un record, pour des revenus reversés à l'héritier s'élevant à 23 millions de livres, soit une augmentation de plus de 40% en quinze ans.

Ce revenu est désormais versé à son héritier William, mais il a eu le temps de remplir le compte de Charles avant même son héritage royal.

En raison d'une tradition vieille de plusieurs siècles et confirmée dans les années 1990 pour éviter de dissoudre le patrimoine royal, "il ne va payer aucun impôt sur l'héritage", précise à l'AFP Geoff Kertesz, avocat londonien spécialiste du patrimoine.

Le testament de la reine n'est pas public, ce qui est également propre au souverain.

Mais le château de Balmoral, où la famille royale passe ses étés, et Sandringham, font partie des propriétés héritées par Charles, contrairement à Buckingham ou Windsor, demeures historiques de la famille royale, qui appartiennent à l'Etat.

Autre symbole historique de la monarchie britannique, les joyaux de la Couronne sont aussi propriété de la nation, et sont donc exclus des évaluations de la fortune royale, puisqu'ils représentent à eux seuls plusieurs milliards de livres.

En revanche, l'Etat reverse au souverain une "sovereign grant": une dotation pour le souverain d'un quart des revenus générés par le "Crown Estate", vaste fonds composé d'actifs immobiliers comme de champs d'éoliennes en mer. Le reste revient au Trésor public.

La dotation royale a atteint 86,4 millions de livres pour 2021-2022.

Enfin, un troisième fonds vient compléter la fortune royale: le Duché de Lancaster, contrôlé par le souverain, et qui a rapporté à la reine 24 millions de livres en 2022.

Quand il s'agit d'évaluer le patrimoine total des fonds de la Couronne, "je ne pense pas que qui que ce soit sache ce que ça représente", reconnaît M. Kertesz.

Dans une série d'articles intitulé "Le coût de la couronne", le Guardian tente d'évaluer la fortune royale, faisant notamment le choix assumé d'inclure les biens du duché de Lancaster, légalement définis comme contrôlés par l'Etat mais dont l'entier bénéfice revient au souverain.

Le quotidien inclut aussi des véhicules de luxe, techniquement détenus par l'Etat mais utilisés par la famille royale.

S'ajoutent des oeuvres d'art, dont un tableau de Claude Monet, Le Bloc, acheté pour 2.000 livres par Elizabeth II dans l'Après-Guerre et désormais évalué à vingt millions de livres.

Résultat, la fortune de Charles serait alors de 1,8 milliard de livres.

2.000 invités et quelques absents

Dirigeants étrangers, têtes couronnées, élus, représentants de la société civile...2.000 invités triés sur le volet assisteront au couronnement du roi Charles III à l'abbaye de Westminster, soit beaucoup moins que les 8.000 personnes présentes lors de celui de la reine Elizabeth II en 1953.

Voici ce que l'on sait à une semaine de l'événement.

Les présents

- Le prince Harry, qui a rompu avec fracas avec la monarchie et a quitté le Royaume-Uni en 2020 pour la Californie, a confirmé sa présence après des mois de négociations avec le palais de Buckingham.

- De nombreux dirigeants étrangers, comme les présidents français Emmanuel Macron, allemand Frank-Walter Steinmeier, philippin Ferdinand Marcos Jr, ou encore la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le Premier ministre australien Anthony Albanese et son homologue pakistanais Shehbaz Sharif.

- La présence du vice-président chinois Han Zheng a suscité un début de polémique, certains parlementaires conservateurs à Londres critiquant son rôle dans la répression des manifestations pro-démocratie à Hong Kong, ancien territoire britannique.

- La cheffe du parti nationaliste nord-irlandais Sinn Fein, ancien bras armé de l'Armée républicaine irlandaise (IRA), responsable de l'attentat ayant causé la mort du grand-oncle et mentor de Charles III Louis Mountbatten en 1979.

- Le Premier ministre britannique Rishi Sunak et son épouse Akshata Murty, ainsi que les principaux membres du gouvernement.

- Des têtes couronnées du monde entier, dont le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne, le prince Frederik et la princesse Mary du Danemark, le roi Guillaume-Alexandre et la reine Maxima des Pays-Bas, le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique, le roi Charles XVI Gustave de Suède et sa fille, la princesse Victoria, le prince Fuhimito et la princesse Kiko du Japon, le prince Albert II de Monaco, ou encore le roi Abdallah II et la reine Rania de Jordanie.

- Aux-côtés des invités prestigieux, le roi a décidé d'inviter plusieurs centaines de personnes ayant oeuvré pour leur communauté et décorées par le palais de Buckingham, comme l'écolier Max Woosey qui a dormi trois ans dans une tente dans son jardin pour collecter de l'argent pour un hospice, ou Richard Thomas qui a livré plusieurs milliers de médicaments à des personnes malades pendant les confinements durant la pandémie de Covid-19.

- 400 jeunes membres d'associations soutenues par la famille royale.

- Un nombre restreint de 80 membres de la Chambre des Lords et de la Chambre des Communes, les deux assemblées du parlement britannique.

- Les enfants de la reine consort Camilla, le critique culinaire Tom Parker Bowles, sa soeur Laura Lopes, conservatrice d'art, et son premier mari Andrew Parker Bowles.

Les absents

- Le président américain Joe Biden sera représenté par son épouse Jill Biden. Jamais un président américain n'a assisté au couronnement d'un monarque britannique, ont rappelé des responsables des deux côtés de l'Atlantique.

La Maison Blanche a insisté que l'absence de Joe Biden, par ailleurs connu pour être fier de ses racines irlandaises "n'était pas une marque de mépris". Joe Biden a d'ailleurs déjà accepté l'invitation du roi pour effectuer une visite d'Etat au Royaume-Uni.

- Meghan Markle, épouse du prince Harry, restera en Californie avec leurs deux enfants Lilibet et Archie, qui fêtera ses 4 ans le jour du couronnement.

Ceux qui n'ont pas été invités

- La plupart des 24 ducs n'appartenant pas de près ou de loin à la famille royale, qui font les frais de la volonté alléguée du roi d'établir une liste d'invité sur une base méritocratique et non aristocratique. Le duc de Rutland a fait part de sa déception au quotidien Daily Mail, notant que ce sont des "familles comme la (sienne) qui soutiennent la famille royale depuis mille ans".

- Les épouses des parlementaires britanniques.

- Sarah Ferguson, ex-femme du prince Andrew, frère du roi, et qui vit toujours avec lui dans leur domaine de Windsor. Les frasques passées de la duchesse d'York ont souvent embarrassé la famille royale.

- Lady Pamela Mountbatten, fille du grand-oncle et mentor de Charles le comte Louis Mountbatten de Birmanie, et l'une des deux demoiselles d'honneur encore en vie de la reine Elizabeth II lors de son mariage avec le prince Philip en 1947.

Camilla, de maîtresse diabolisée à reine couronnée

Camilla a été le grand amour du roi Charles III et sera couronnée à ses côtés le 6 mai: un parcours extraordinaire pour une nouvelle reine de 75 ans longtemps diabolisée.

Depuis les années 1990, elle a navigué toutes les crises, stoïque et discrète. Longtemps les Britanniques ont vu en elle une briseuse de ménage, ne lui pardonnant pas la fin du mariage conte de fées du prince Charles et de la princesse Diana.

Elle est désormais mariée depuis 18 ans à Charles, le connaît depuis plus de 50 ans. Le couple projette l'image d'un partenariat complice, comme récemment lors de leur voyage en Allemagne, leur premier à l'étranger depuis que Charles est devenu roi en septembre.

"C'est une femme chaleureuse et intelligente, pleine d'humour et de bon sens, qui n'a pas cherché à se mettre en avant", explique Isabelle Rivière, spécialiste de la monarchie britannique. "Ceux qui ne l'aiment pas sont ceux qui ne la connaissent pas".

Mais en dépit de son dévouement à la Couronne, de ses centaines d'engagements par an et de ses patronages caritatifs, la cote de popularité de Camilla reste mitigée à 46% d'opinions favorables.

Seulement 14% des Britanniques veulent qu'elle soit connue comme la "reine Camilla" selon un récent sondage. 36% acceptent au mieux "reine consort", comme Elizabeth II l'avait souhaité, et 23% pensent qu'elle ne devrait pas avoir de titre du tout (sondage Daily Mail).

Diana l'avait surnommée la "Rottweiler" (un chien dangereux), sobriquet qui l'a longtemps poursuivie. Le prince Harry, fils de Charles et Diana, l'a décrite dans son autobiographie "Le Suppléant" comme la "méchante" qui voulait "la couronne".

"Ce n'était pas le but final" a riposté Tom Parler Bowles, fils de Camilla, dans le podcast News Agents. "Elle a épousé la personne qu'elle aimait".

"Elle s'est mariée par amour, sachant très bien que cela impliquerait la couronne", tempère le commentateur royal Richard Fitzwilliams qui décrit une femme ayant "un sens aigu du devoir" et "dévouée à son mari".

Ce sont "des âmes soeurs : même âge, mêmes amis, même sens de l'humour (...) Tout ce que lui et Diana n'avaient pas", ajoute-t-il.

Casque de cheveux blonds et voix grave, sourire tranquille et humour maniant volontiers l'auto-dérision, toujours un pas derrière son mari, Camilla reste peu connue après des années dans l'ombre.

"Elle a des opinions bien arrêtées sur beaucoup de choses mais les garde pour elle", explique Tom Parker Bowles, critique gastronomique de 48 ans, racontant une mère aimant jardiner depuis toujours et "bonne cuisinière".

Camilla a aussi une fille, Laura, 45 ans, et cinq petits-enfants adolescents, dont trois seront ses pages d'honneur au couronnement.

Elle est aussi depuis son enfance une grande lectrice. Elle a créé il y a deux ans un cercle de lecture sur Instagram, "The Reading Room".

Elle est présidente ou marraine de plus de 90 associations caritatives, défend depuis des années les victimes de viols et d'agressions sexuelles.

Certains sujets lui tiennent particulièrement à coeur comme l'ostéoporose, maladie des os fatale à sa mère et sa grand-mère.

Issue de la grande bourgeoisie, fille d'un officier reconverti dans le négoce de vins, elle grandit à la campagne, arrête ses études au brevet, achève son éducation dans une "Finishing School" en Suisse pour y apprendre les bonnes manières.

Elle rencontre Charles en 1970 à un match de polo.

S'ensuit une brève liaison, avant que leurs chemins ne divergent. Elle épouse l'officier Andrew Parker Bowles en 1973. Charles épouse Diana en 1981.

Ils reprennent leur liaison en 1986, Camilla divorce en 1995, Charles en 1996.

Après la mort de Diana, une campagne de communication s'organise pour la faire accepter.

Le remariage - civil - du prince et de Camilla en 2005 suscite beaucoup de réticences. La reine Elizabeth II n'y vient pas, mais organise une réception au château de Windsor. Au fil des ans, elle devient très proche de cette bru qui comme elle aime les chevaux et les chiens.

Être dans l'oeil des médias en permanence "n'est pas facile" a confié l'an dernier Camilla dans une rare interview à Vogue. "Personne n'aime être observée tout le temps et critiquée... mais je pense qu'à la fin j'ai dépassé tout cela (...). Il faut continuer à vivre".

Les acteurs clefs du couronnement de Charles III

Durant la cérémonie de couronnement de Charles III, plusieurs personnes auront un rôle de premier plan à jouer, souvent hérité d'une longue tradition ou en hommage à leur service pour le pays.

- L'archevêque de Canterbury

Plus haut dignitaire de l'église anglicane au Royaume-Uni depuis 2013, Justin Welby mènera la cérémonie et couronnera le nouveau roi et la reine consort.

Cet ancien cadre dans le secteur pétrolier qui affiche des vues modérées sur les sujets de société qui divisent l'Eglise, a ainsi eu la charge d'organiser le service pour le couronnement.

Il a reconnu en avoir fait des "cauchemars", rêvant notamment qu'il avait oublié la couronne juste avant de devoir la poser sur la tête du roi.

- Le Comte-maréchal (Earl Marshal)

Responsable de l'organisation de l'ensemble du couronnement, ce poste honorifique est dévolu depuis des siècles au porteur du titre de duc de Norfolk.

Edward Fitzalan-Howard, 66 ans, a ainsi déjà organisé les funérailles de la reine Elizabeth II ou l'accession au trône de Charles après le décès de la souveraine.

Il a été privé pour six mois de son permis de conduire en septembre pour avoir téléphoné au volant, malgré avoir défendu qu'il en avait besoin pour pouvoir organiser le couronnement.

- Les gouverneurs-généraux et Premiers ministres

Les gouverneurs-généraux qui représentent la Couronne dans les 14 pays dont Charles III est le chef d'Etat ainsi que leurs Premiers ministre, seront les premiers à entrer dans l'abbaye de Westminster après les représentants des cultes.

- Les porte-drapeaux

Le duc de Westminster, le comte de Dundee, le marquis d'Anglesey et le comte de Caledon porteront les drapeaux représentant les quatre nations du Royaume-Uni, respectivement l'Angleterre, l'Ecosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord.

Francis Dymoke, "Champion" du souverain, un titre remontant au Moyen-Age et transmis de façon héréditaire, portera l'étendard royal.

- Le duc de Wellington

Charles Wellesley, 77 ans, descendant du Premier ministre vainqueur de la bataille de Waterloo, portera la couronne de la reine Mary qui sera utilisée pour le couronnement de Camilla.

L'ancien évêque de Londres, Richard Chartres, un ami proche du roi, portera la bague de la reine consort.

- Le Lord Grand intendant d'Angleterre (Lord High Steward)

C'est l'un des plus importants postes de hauts fonctionnaires du gouvernement, mais il est resté le plus souvent vacant depuis 1421.

C'est lui qui porte la couronne de Saint-Edouard, qui sera posée sur la tête du roi par l'archevêque de Canterbury.

Le général Gordon Messenger - gouverneur de la Tour de Londres où sont gardés les joyaux de la Couronne - a été nommé pour l'occasion.

- Des femmes dans la cérémonie

L'ancienne directrice générale du MI5, les services du renseignement intérieur, Elizabeth Manningham-Buller, 74 ans, portera le sceptre de St Edward.

Elizabeth Anionwu, infirmière et professeure de 76 ans, portera l'orbe.

Floella Benjamin, 73 ans, actrice trinidado-britannique, présentatrice d'émissions pour enfants et siégeant à la chambre des Lords, portera le sceptre à la colombe.

Penny Mordaunt, parlementaire conservatrice de 50 ans, portera l'épée d'Etat en tant que Lord présidente du conseil.

Amy Taylor, officière de la Royal Navy sera la première femme à porter l'épée empierrée d'offrande.