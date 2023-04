"Frère" de Poutine, fan de "Mad Max" et chef de file des motards russes : qui est Alexandre Zaldastanov ?

”Malgré toutes les difficultés auxquelles est confrontée la Russie, notre aspiration à la victoire est éternelle” affirme Alexandre Zaldastanov, chef de file des bikers russes et fondateur de l'’organisation politique nationaliste “Les Loups de la nuit”. Ce russe de 60 ans, surnommé le “chirurgien”, vêtu de son cuir noir et chevauchant sa Harley Davidson est un personnage clé de l’entourage de Vladimir Poutine.

”Frère” de Poutine

Depuis leur rencontre en 2009, Poutine et Alexandre Zaldastanov sont devenus très proches. Le président le surnomme “mon frère” et en a fait la figure de proue du mouvement nationaliste russe. Il est présent aux grands évènements officiels et part régulièrement en balade avec le président russe.

Le biker tatoué ne se cache pas pour exprimer ses opinions nationalistes. Il déclare publiquement que les opposants au régime devraient être exterminés.

Les Loups de la nuit

Gang de motards ultranationaliste, fondé entre autres par Alexandre Zaldastanov, Les Loups de la nuit vouent un culte au président russe : “Vladimir Poutine, c’est Dieu qui nous l’a envoyé. Je le sens engagé et dévoué à son pays. Il a permis d’éviter des effusions de sang en Crimée et a sauvé la population. S’il n’avait pas été là, Sébastopol aurait été mis à sac par l’extrême droite ukrainienne”, affirmaient les motards en 2015 dans les colonnes de Paris-Match.

En novembre 2014, Les Loups de la nuit se trouvaient en tête du cortège de la fête nationale, en direct sur la télévision russe. Le club de motards était en première ligne du blocage de l’entrée de la Crimée, première phase de l’annexion de la Crimée en 2014. Depuis, Alexander a été interdit de séjour en Europe en Europe et aux États-Unis.

Si le biker est banni de plusieurs pays, il reste cependant un personnage important en Russie. Il s’est notamment vu remettre la décoration de l’ordre du mérite pour “son action dans l’éducation patriotique des jeunes” et a même porté la flamme pour les JO d’hiver à Sotchi, en 2014.