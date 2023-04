Guerre en Ukraine: Wagner menace d'un retrait de Bakhmout si Moscou n'envoie pas davantage de munitions

"Tous les jours, nous devons entasser des milliers de corps que nous mettons dans des cercueils et renvoyons à la maison", a déclaré M. Prigojine, lors d'un entretien avec le blogueur militaire Semyon Pegov, publié samedi. Les pertes sont cinq fois plus élevées que nécessaire à cause du manque d'artillerie et de munitions, a poursuivi M. Progojine. Le chef des paramilitaires affirme qu'il a écrit au ministre de la Défense russe pour demander des stocks supplémentaires au plus vite.