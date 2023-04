Le véhicule circulait sur la route départementale n° 649 à double voie, à hauteur de Wargnies-le-Grand, non loin de la frontière franco-belge, entre Maubeuge et Valenciennes. Une fois interpellé, le conducteur s’est vu retirer son permis de conduire et son véhicule a été immobilisé. Contacté, le parquet va donner des suites à cette interpellation.