En vendant des bonbons dans le jardin de ses parents, cet adolescent empoche près de 5 000 euros par mois

Pourtant, comme le jeune homme l’a expliqué dans les colonnes du Mirror, tout a commencé de manière très banale pour lui. Il a débuté en vendant des biscuits faits maisons dans l’abri jardin de ses parents à l’âge de 15 ans. Avec les cinquantes livres qu’il a empochés, il a décidé d’acheter des nouvelles confiseries à mettre en vente et a alors lancé à l’âge de 16 ans sa petite affaire, prénommée The Sweet Shack.

”Je m’ennuyais vraiment et j’ai regardé beaucoup de TikTok, où je regardais toutes ces vidéos professionnelles […] J’ai créé un petit site web avec seulement cinq produits, puis j’ai commencé à publier sur les pages Facebook et TikTok”. Aujourd’hui, Callum vend plus de 700 marques de bonbons qu’il expédie à ses clients, grâce à l’aide de sa maman qu’il paie en… confiseries. Il a même dû faire appel à un employé externe pour gérer son stand quand il n’est pas là. “Ma confiance a augmenté, aller sur TikTok en direct et parler à des centaines de personnes chaque nuit est incroyable”, a ajouté le jeune homme.

Si sa première entreprise semble déjà lucrative, Callum compte néanmoins suivre des études. Il a prévu de rejoindre l’académie de police l’année prochaine.