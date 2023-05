Six morts et une trentaine de blessés dans un immense carambolage provoqué par une tempête de poussière aux Etats-Unis (PHOTOS)

Six personnes sont décédées et, au total, "plus de 30 personnes" ont été transportées à l'hôpital, a annoncé la police de l'Illinois.

Le drame s'est déroulé lundi vers 11H00 locales sur l'autoroute qui relie les grandes agglomérations de Saint-Louis et Chicago. Des voitures se sont percutées sur environ trois kilomètres et des deux côtés de la chaussée, près de la localité de Farmersville

Les blessés ont entre 2 et 80 ans, et le pronostic vital de certains d'entre eux est engagé.

"Environ 30 véhicules commerciaux et de 40 à 60 voitures sont impliqués. Cela inclut deux camions semi-remorque qui ont pris feu en raison des accidents", a ajouté la police.

Ces multiples carambolages "sont dus à de fort vents soufflant de la poussière des champs agricoles vers l'autoroute, menant à une visibilité nulle", précise le communiqué.

En juillet 2021, huit personnes étaient mortes dans un carambolage provoqué par une tempête de sable dans l'Utah, dans l'ouest du pays.

©WICS TV

©WICS TV

©WICS TV

©WICS TV