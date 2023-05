Un étudiant mange une oeuvre d’art évaluée à 120.000 dollars : “J'avais faim”

”L’étudiant nous a dit qu’il n’avait pas déjeuné et qu’il avait faim”, a déclaré le Seoul’s Leeum Museum of Art à plusieurs médias anglophones.

Après sa performance, Noh Huyn-soo a recollé la peau sur le mur, comme si de rien n’était.

Vendue par le passé à 120.000 dollars

En 2019, cette œuvre avait beaucoup fait parler d’elle étant donné qu’elle avait été vendue pour 120.000 dollars (110.000 euros) à l’Art Basel Miami Beach. À l’époque déjà, une personne l’avait mangée et ce, alors qu’elle venait juste d’être vendue. Heureusement pour l’acheteur, l’œuvre avait été livrée avec un certificat d’authenticité et un protocole de remplacement de la banane. Selon Maurizio Cattelan, c’est l’idée plus que la banane en elle-même qui est une œuvre. Précisons que l’œuvre exposée dans ce musée n’était pas à vendre.

Un artiste provocateur

Maurizio Cattelan a l’habitude de provoquer et de faire s’interroger les gens sur la définition de l’art. Parmi ses œuvres les plus emblématiques, on peut citer “America”, une toilette en or massif ou encore “LOVE”, un gigantesque doigt d’honneur présent devant la Bourse de Milan.

”Le travail de Maurizio Cattelan est une rébellion contre l’autorité”, a déclaré l’étudiant affamé à KBS. “Il peut donc y avoir une rébellion contre la rébellion. Endommager une œuvre d’art peut aussi être vu comme une œuvre. Je trouvais que ça pouvait être intéressant. Est-ce que la banane n’était pas scotchée pour être mangée ?”

Interrogé par la BBC, le musée a annoncé qu’il ne porterait pas plainte contre l’étudiant et ne lui demanderait pas de dommages et intérêts. En effet, l’établissement a pour habitude de remplacer la banane au bout de deux-trois jours étant donné qu’elle finit inévitablement par pourrir. Peu après la performance de l’étudiant, la banane avait d’ailleurs rapidement été remplacée.

L’artiste italien a également déclaré qu’il “n’y voyait aucun problème”.