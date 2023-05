"À partir de 20H00 (17H00 GMT) le 5 mai, un couvre-feu sera mis en place à Kherson, et il durera jusqu'à 6h00 (03H00 GMT) le 8 mai", a déclaré sur Telegram le chef de l'administration militaire locale, Oleksandre Prokoudine.

"Pendant ces 58 heures, il sera interdit de se déplacer et de se trouver dans les rues de la ville. (Kherson) sera également fermée à l'entrée et à la sortie", a-t-il ajouté. M. Prokoudine a justifié "ces restrictions temporaires" par "la nécessité" pour "les forces de l'ordre de pouvoir faire leur travail", sans donner plus de détails.

Cette annonce des autorités intervient au moment où Kiev a dit que ses préparatifs en amont d'une offensive d'ampleur pour reconquérir les territoires occupés par la Russie dans l'est et dans le sud "touchent à leur fin".

Les rumeurs vont bon train parmi les analystes sur quand cet assaut aura lieu et dans quelle zone exactement, les terrains étant plus ou moins propices.

La région autour de Bakhmout dans le Donbass, épicentre des combats depuis plusieurs mois, est par exemple plus vallonnée, tandis que celles méridionales de Kherson et de Zaporijjia plus au sud sont faites de grandes plaines agricoles. La Russie occupe toujours près de 20% de l'Ukraine, dont la péninsule de Crimée, annexée en 2014.

Kherson, ville occupée pendant plusieurs mois en 2022 par les troupes de Moscou, avait été libérée en novembre dernier à l'issue d'une contre-offensive réussie de Kiev dans la région.

Depuis, la ville subit des bombardements réguliers, l'armée russe ne se situant que de l'autre côté du fleuve Dniepr, qui fait office de ligne de front naturelle.

Mercredi, une frappe russe sur un supermarché de Kherson a fait au moins trois morts parmi les civils et cinq blessés, a indiqué sur Telegram le ministre de l'Intérieur, Igor Klimenko.