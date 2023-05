Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine se prépare-t-il à une défaite ? Un document sème le doute

En effet, comme le rapporte le site d’information russe indépendant Meduza, cité par HLN, le Kremlin a envoyé un manuel aux médias d’État et aux propagandistes. Dans ce document, un élément surprend : il est question de préparer la population à une éventuelle défaite. “Ne sous-estimez pas la contre-offensive ukrainienne imminente et ne répandez certainement pas l’idée que Kiev n’est en quelque sorte pas prête pour cela”, stipule par exemple le manuel.

D’après ce qui est écrit, la victoire reste possible, “si l’offensive ukrainienne échoue”. “L’armée russe aura alors habilement repoussé une attaque sur papier”, rendant cette victoire encore plus épatante. Mais la défaite est pour la première fois évoquée de façon aussi précise, la Russie devant se confronter à “tout l’Occident” : “Si l’armée ukrainienne parvient à reprendre des territoires et à remporter des victoires sur le champ de bataille en utilisant des armes des États-Unis et d’Europe”, les pertes de la Russie seront plausibles.

La question économique sur la table

À noter que la guerre a un coût et la reconstruction également. Dans le document écrit du Kremlin, il y a également quelques directives à cet égard. Ainsi, il est demandé aux propagandistes d’éviter le sujet de l’argent investi pour la reconstruction dans les nouvelles régions conquises car cela pourrait froisser les citoyens russes, qui pourraient se sentir délaissés. “Il est clair qu’il y aura des problèmes avec l’économie […] Il vaut mieux ne pas mentionner les sommes qui indiquent combien d’argent sera alloué aux nouvelles régions”, indique ainsi une source proche du pouvoir.

Par contre, à la place, il est demandé de relayer toutes les informations relatives à la façon dont la Russie rénove les écoles et les hôpitaux.