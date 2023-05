Guerre en Ukraine: l'Union européenne met en garde Moscou contre toute exploitation de l'attaque présumée contre le Kremlin

"Cela nous inquiète (...) car cela peut être utilisé pour justifier plus de mobilisation de soldats et plus d'attaques contre l'Ukraine", a-t-il insisté.

"J'ai vu les images et j'ai écouté le président (ukrainien Volodymyr) Zelensky. Il a affirmé que l'Ukraine n'était pas impliquée", a-t-il ajouté. "Les Ukrainiens défendent leur pays. Ils se battent sur leur sol, ils n'attaquent pas la Russie", a-t-il martelé.

Moscou a affirmé mercredi avoir intercepté deux drones ukrainiens qui visaient le Kremlin et dénoncé une tentative d'assassinat contre le président Vladimir Poutine. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a accusé jeudi les Etats-Unis d'avoir commandité cette opération.

L'Ukraine a fermement démenti mercredi tout lien avec cet incident, accusant même la Russie de l'avoir "mis en scène" pour justifier une possible escalade du conflit à venir.