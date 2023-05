Charles III beaucoup moins populaire que sa mère ? Trouver les stars qui chanteront à son couronnement a presque été mission impossible

À lire aussi

La popularité de son fils semble par contre beaucoup plus fragile. Et si vous en doutiez, la planification des festivités de son couronnement en est la preuve. En effet, tous les artistes que le roi Charles III a souhaité solliciter pour le concert du couronnement ont tous décliné l’invitation. Adèle, Harry Styles, les Spices Girls, Robbie Williams et même Elton John. Rien d’étonnant à cela quand on sait que le chanteur britannique est un ami proche du prince Harry et de Meghan Markle. Il semblerait donc avoir pris parti dans les discordes de la famille royale. Bref, le nouveau roi ne semble pas faire l’unanimité auprès des célébrités…

Fort heureusement, le souverain a pu compter sur le soutien des Américains qui répondent toujours présents pour assurer le show. Ce sera ainsi son ami Lionel Richie et la chanteuse Katy Perry qui animeront les festivités. Charles III a même été encore plus loin en sollicitant la participation de Tom Cruise.

L’acteur qui n’a jamais caché son admiration pour la famille royale ne sera pas derrière un micro, mais il apparaîtra au détour de petits sketchs diffusés dans l’optique de mettre le roi et de la reine fraîchement couronnée à l’honneur. Pour tout de même représenter la scène musicale anglaise, et sauver les apparences, le groupe Take That (sans Robbie évidemment) sera également de la partie. On est quand même loin des grandes pointures anglaises, comme Brian May (Queen), Duran Duran, Rod Stewart ou encore Madness qui avaient livré des performances inoubliables pour la reine à l’occasion des différents anniversaires de son règne. Espérons tout de même que le show se déroulera sans bavure demain.

À lire aussi

Le couronnement de Charles III : un moment historique à suivre sur LN24

Ne manquez pas l’édition spéciale exceptionnelle de LN24 toute la journée, ce samedi 6 mai, à partir de 10 heures en télévision. Un moment historique à suivre en direct en compagnie de nombreux experts, sur le canal 12 chez Voo, le canal 16 chez Telenet, le canal 18 sur Proximus Pickx et le canal 90 chez Orange TV. En digital, le rendez-vous sera également retransmis sur le site de LN24 comme de DH.be, en direct vidéo.