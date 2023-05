Comment le Roi Charles III est devenu si politique (DECRYPTAGE VIDEO)

S'il est trop tôt pour y répondre, il est intéressant de se pencher sur certains aspects qui pourraient faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Et notamment la politique. Le Roi Charles III est connu pour être quelqu'un d'engagé. Beaucoup plus que sa mère. Dans ce décryptage, nous analysons ses idées, ses positionnements et comment il les revendique. Car tout cela pourrait avoir un impact important, sur la confiance de la population.

