Des chercheurs observent une planète se faire “avaler” par une étoile

À lire aussi

En mai 2020, Kishalay De observe une étoile depuis l’observatoire du Caltech, celle-ci brille cent fois plus fort que d’ordinaire durant environ dix jours. L’étoile se situe dans une galaxie à 12 000 années-lumière de la Terre. “Cela ressemblait à une fusion d’étoiles”, explique l’astronome. Mais cette hypothèse sera rejetée, car l’étude de la lumière émise par l’étoile révélera la présence de nuages de molécules trop froids pour être issus d’une fusion d’étoiles. De plus, les chercheurs observent que l’étoile, “similaire au Soleil”, a relâché une quantité d’énergie un millier de fois plus faible que celle attendue si elle fusionnait avec une autre étoile. Celle-ci correspond plutôt à l’énergie d’une planète comme Jupiter.

À l’échelle cosmique, la fin de cette planète a été extrêmement rapide. D’autant plus qu’elle était “très proche de l’étoile, elle en faisait le tour en moins d’un jour”, selon Kishalay De. Ses recherches montrent que l’enveloppe de la planète a été déchirée par les forces de gravitation de l’étoile pendant quelques mois au plus, avant d’être absorbée. C’est cette dernière phase qui a produit l’éclat lumineux durant environ dix jours. “L’étoile ingère un objet beaucoup plus froid que sa propre surface, de plusieurs milliers de degrés”, explique Miguel Montargès, astrophysicien au LESIA de l’Observatoire de Paris-PSL à l’AFP. “C’est comme si vous mettiez un glaçon dans une casserole en ébullition, ce qu’il vaut mieux ne pas faire, à cause des échanges de température.” Après cette réaction, l’étoile a émis de grands nuages de gaz qui se sont refroidis pendant des mois pour se transformer en nuages de poussière.

À lire aussi

Notre planète pourrait d’ailleurs subir le même sort, mais d’ici environ 5 milliards d’années, quand le Soleil, arrivant à la fin de son existence en tant que naine jaune, enflera en géante rouge. Deux résultats sont possibles : soit la Terre deviendra un gros rocher en fusion, soit elle disparaîtra.