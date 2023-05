Ce si cher Roi Charles III : combien coûte le couronnement de ce samedi 6 mai ?

Entre la cérémonie, la sécurité, l’impression des nouveaux billets à l’effigie de son fils, les estimations les plus solides avoisinaient les 35 millions d’euros… Le couronnement du souverain britannique devrait, lui, atteindre les 100 millions de livres selon les experts royaux. Le couronnement d’Elizabeth II en 1953 avait coûté 1,5 million de livres sterling. Une différence qui semble phénoménale mais avec l’augmentation naturelle du coût de la vie et l’inflation, il est difficile de comparer. Certains s’y sont essayés cependant : cette somme correspondrait aujourd’hui à environ 50 millions de livres, deux fois moins que le coût annoncé pour les festivités de ce week-end. Alors même que l’on parle d’un couronnement "économique" avec, par exemple, "seulement" 2000 invités à la place des 8000 ayant assisté à la cérémonie des années 50 ! De l’aveu des Royal Watchers, le roi Charles a voulu prendre en compte les difficultés économiques de son pays et de ses sujets. Selon le directeur du musée Grévin à Paris, il ne devrait même pas porter de nouveaux costumes…

Retombées positives

Malgré le coût d’un tel événement, les retombées économiques se révèlent aussi très importantes. Le tourisme, la médiatisation du couronnement, la restauration ou le commerce d’objets participeront à ces retombées.

250 000 visiteurs sont attendus ce week-end et rapporteront certainement plusieurs centaines de millions de livres sterling à la Grande-Bretagne. Qui dit visiteur, dit également achat de souvenirs… Lors de grands événements comme celui-ci, les touristes se ruent sur les produits dérivés. Les mugs connaissent un grand succès. D'après les estimations de certains organismes comme le Center for Retail Research, le couronnement de Charles ce samedi 6 mai devrait générer près de 280 millions d'euros en produits dérivés.

Au total, ce week-end pourrait donc rapporter plus de 1,4 milliard de livres sterling, soit 1,6 milliard d’euros. Pas mal pour une monarchie de plus en plus contestée qui coûte chaque année 119 millions d’euros aux contribuables selon le rapport annuel financier de la famille royale publié en juin 2022. Ce qui ne représente même pas le prix d’un petit thé par habitant et par an : 1,50€ ! Si l’on extrapole, les retombées potentielles du sacre s’élèvent à preès de 23€ par Britannique...

Il reste que pour les détracteurs de la monarchie, ces millions pourraient toutefois être utilisés d’une autre manière et permettre notamment de financer davantage la création de plusieurs milliers de postes de professeurs ou d’infirmiers…

