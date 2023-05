Couronnement de Charles III : changement de dernière minute pour la cérémonie, suite à une controverse

Selon les médias britanniques, Charles a accepté ce changement. Mais son ami et biographe officiel Jonathan Dimbleby a déclaré à l’agence de presse britannique PA que le Roi aurait trouvé cet hommage “désagréable”.

Polémique liée au prince Andrew

Le bureau de l’archevêque de Canterbury, qui officiera lors de la cérémonie, a annoncé la semaine dernière que le serment d’allégeance habituel, réservé à la noblesse britannique, serait supprimé. Il serait remplacé par un “hommage du peuple”. L’Église anglicane espérait que cet ajustement entraînerait “un grand tollé dans toute la nation et dans le monde entier pour soutenir le Roi”. Dans tout le Royaume-Uni et le Commonwealth, les citoyens seraient appelés à dire : “Je jure une sincère allégeance à Votre Majesté, à vos héritiers et à vos successeurs, conformément à la loi. Que Dieu me vienne en aide”.

L’organisation antimonarchique Republic a critiqué l’appel de l’Église anglicane, en partie parce que cela signifierait également prêter serment d’allégeance au prince Andrew, huitième dans l’ordre de succession au trône britannique, qui est tombé en disgrâce en raison de son implication dans un scandale d’abus. Plusieurs autres ont également critiqué l’alignement.

