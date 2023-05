Couronnement de Charles III: le prince Andrew accueilli par les huées de la foule

Le prince Andrew, frère de Charles III, a été hué samedi matin alors qu'il se rendait en limousine d'État sur le Mall, du palais de Buckingham à l'abbaye de Westminster, pour le couronnement du roi. Le duc d'York Le roi, âgé de 63 ans, ne jouera aucun rôle pendant la cérémonie et n'est pas non plus autorisé à porter un uniforme royal traditionnel.