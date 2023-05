Couronnement de Charles III: les premiers invités entrent dans l'abbaye de Westminster (DIRECT)

Charles est déjà roi depuis la mort de sa mère Elizabeth II le 8 septembre 2022. Le couronnement symbolise sa prise de fonction. Il s'agit du premier couronnement d'un monarque britannique depuis 70 ans et du premier couronnement d'un roi depuis 86 ans. Plus de 2300 invités suivront la cérémonie à l'abbaye de Westminster, ainsi que des millions de téléspectateurs. Des représentants de 203 pays sont attendus, dont une centaine de chefs d'État. Côté belge, le roi Philippe, la reine Mathilde ainsi que la princesse Élisabeth seront de la partie.

Le fil info de la journée:

09h00: De premiers invités arrivent à Westminster

L'abbaye de Westminster a ouvert ses portes aux invités, samedi matin. Les premiers participants sont entrés dans la cathédrale du centre-ville de Londres peu après 7h30 heure locale (8h30 heure belge). Les invités les plus importants, dont les chefs d'État et les membres de la famille royale, ne devaient arriver que vers 10h30, puis le couple royal peu avant le début du service religieux à 12h00. Au total, plus de 2300 invités de 203 pays sont donc attendus.

08h00: Des nombreux fans de la famille royale se massent dans le centre de Londres

De nombreux curieux ont afflué dans le centre de Londres tôt samedi, à quelques heures du début du couronnement du roi Charles III. Des centaines de fans de la famille royale britannique ont passé la nuit à camper le long du Mall, l'avenue partant du palais de Buckingham, pour être aux premières loges. Certains y sont déjà depuis plusieurs jours.