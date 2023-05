Couronnement de Charles III: ces mots échangés entre le souverain et le prince William lors du serment d’allégeance

Couronnement de Charles III: au Canada, la célébration se fait dans la décontraction

Dignitaires canadiens et fans de la monarchie britannique se sont rassemblés samedi à Ottawa pour célébrer le couronnement de Charles III avec de la musique et de la poésie, tandis que le Canada, membre du Commonwealth, dévoilait pièces de monnaie et timbres en son honneur.