Réception privée, concert avec 20 000 spectateurs, jour férié: après le protocole de couronnement de Charles III, place aux festivités

Un statut sur lequel le prince Andrew, frère du nouveau roi, ne peut compter, lui qui a été accueilli par des sifflets. Il faut dire qu’il est inquiété dans une affaire d’agressions sexuelles depuis plusieurs années et a été privé de certains titres dans la famille royale.

De la protestation, et des arrestations

Et si on a surtout vu des scènes de joie et de bonne humeur autour de ce couronnement – on sait les Britanniques attachés à leur famille royale et ses coutumes – la totalité de la population n’était pas à la fête. On a vu çà et là des manifestations éclater, portées par le slogan “not my king”. Certains en voulaient à la personnalité du roi, d’autres plus largement à la famille royale. Comme on peut l’entendre parfois en Belgique, certains voudraient mettre fin à la monarchie, jugée obsolète et trop coûteuse.

La police londonienne, qui avait annoncé un degré de “tolérance” très bas, a arrêté six responsables du groupe anti-monarchie Republic, dont le dirigeant Graham Smith. Ils ont été libérés environ 16 heures plus tard. Au total, la police a annoncé avoir arrêté 52 personnes en marge des célébrations du couronnement “pour troubles à l’ordre public, atteinte à la paix et conspiration en vue de causer une nuisance publique autour du couronnement”. Des militants climatiques font notamment partie des personnes arrêtées. “C’est quelque chose que l’on s’attend à voir à Moscou, pas à Londres”, a protesté l’organisation Human Rights Watch, alors qu’une nouvelle loi, qui donne à la police plus de pouvoirs pour restreindre les protestations, a été critiquée jusqu’à l’ONU.

Place à la fête ce dimanche

Après le protocole, ce dimanche faisait place à une fête au château de Windsor. Le couple royal a organisé une réception privée avant d’assister au concert, présenté par l’acteur Hugh Bonneville (Downtown Abbey) devant 20 000 spectateurs. D’autres artistes tels que Lionel Richie et Katy Perry ont participé à la fête. L’acteur Tom Cruise devrait aussi faire une apparition par vidéo, et même Winnie l'ourson est annoncé, marchant peut-être sur les traces de l’ourson Paddington, star d’une vidéo où il prenait le thé avec la reine Elizabeth II en ouverture du concert du Jubilé en juin 2022.

Lundi, jour férié accordé spécialement pour le couronnement, les Britanniques ont été encouragés à participer à des actions de bénévolat mais le couple royal n’a prévu aucune apparition publique. Il a délégué à d’autres membres de la famille royale les “grands déjeuners” et fêtes de quartiers prévus dans le pays dimanche. Pourtant, un sondage officiel a montré que 72 % des Britanniques ne comptaient pas participer à ces événements ce lundi.