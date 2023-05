Des centaines de manifestants se sont réunis dans le centre de la capitale britannique samedi, jour de la cérémonie du couronnement, scandant des chants anti-monarchiques et contre la police. D'autres manifestations étaient organisées à Cardiff, Glasgow et Edinburgh, mais aucune autre arrestation n'a eu lieu hors de Londres.

Six responsables du groupe anti-monarchie Republic, dont son dirigeant Graham Smith ont été arrêtés par la police samedi matin, suscitant de vives critiques. Ils ont été libérés samedi soir. "Ne vous y trompez pas. Le droit à manifester pacifiquement n'existe plus au Royaume-Uni", a tweeté Graham Smith.

Des centaines de milliers de personnes se sont réunies samedi à Londres pour la cérémonie, qui a eu lieu en présence de 200 dignitaires étrangers. Plus de 14 millions de téléspectateurs ont regardé en direct sur la BBC le moment où l'archevêque de Canterbury Justin Welby a posé sur la tête de Charles la lourde couronne de Saint-Edouard, en or massif et sertie de pierres précieuses.

Dimanche soir un grand concert, avec à l'affiche des stars comme Katy Perry et Lionel Richie et des éclairages impressionnants, a eu lieu devant le château de Windsor pour célébrer le couronnement historique. Lundi, jour férié accordé spécialement pour le couronnement, les Britanniques ont été encouragés à participer à des actions de bénévolat.

Couronnement de Charles III - La police londonienne a procédé à 64 arrestations ©BELGA

Couronnement de Charles III - La police londonienne a procédé à 64 arrestations ©BELGA

Couronnement de Charles III - La police londonienne a procédé à 64 arrestations ©BELGA

Couronnement de Charles III - La police londonienne a procédé à 64 arrestations ©BELGA