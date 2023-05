Fusillades aux Etats-Unis: le motif du tireur dans le centre commercial texan serait lié à l'extrême droite

Le tireur a été identifié comme un homme de 33 ans qui vivait dans un hôtel de Dallas. Lors de son assaut, il était paré de plusieurs armes et détenait encore cinq autres armes à feu dans son véhicule. L'insigne avec les lettres RWDS sur ses vêtements pointe ses sympathies pour l'extrême droite.

Selon les autorités, il s'agit d'un acronyme en anglais pour "Right Wing Death Squad" (Escadron de la mort d'extrême droite en français, NDLR) écrivent CNN et The Washington Post qui précisent que cela relève des expressions utilisées dans le registre des mouvances néo-nazies et d'extrême droite. Le tireur a travaillé de 2016 à 2020 dans le gardiennage et a bénéficié d'entrainement aux armes. En 2020, sa licence de port d'armes a expiré, sans que les raisons soient connues, selon CNN.