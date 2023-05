Popularité, Commonwealth, crise économique… les grands défis du nouveau roi Charles III

À lire aussi

1. Sortir de l’ombre de sa mère

Il a été préparé toute sa vie à devenir roi, et c’est désormais chose faite. La pression sera différente mais bien présente, et il devra sortir de l’ombre de sa mère pour qu’on se souvienne de lui comme d’un roi, et non comme d’un héritier. Il aura évidemment moins de temps qu’Elizabeth II pour imposer sa personnalité, lui qui a 74 ans (75 en novembre, NdlR), mais il n’a jamais eu peur de casser les codes.

2. Un vieux roi à la tête d’une famille divisée

La famille royale anglaise a déjà connu des jours meilleurs. Ces dernières années, le cas du prince Harry a alimenté les tabloïds, sans parler du prince Andrew, le frère du roi. Il faudra régler un certain nombre de problèmes pour retrouver de la tranquillité, tout en devant continuer à faire face périodiquement au souvenir de Lady Diana, qui reste dans les cœurs outre-Manche. Il devra aussi faire accepter la reine Camilla.

3. La question du Commonwealth

Créé au fur et à mesure de l’indépendance des anciennes colonies britanniques, le Commonwealth est un organe qui est plus qu’honorifique et symbolique. Il permet des échanges économiques, commerciaux et idéologiques entre des pays situés aux quatre coins du monde. Mais certains pays veulent aujourd’hui s’affranchir de ce lien avec le Royaume-Uni.

4. Une monarchie de moins en moins populaire

Les manifestations ponctuelles qui ont éclaté samedi lors du couronnement le prouvent, les anti-monarchistes sont plus nombreux que jamais au Royaume-Uni. S’ils ne veulent pas forcément la tête de Charles III en particulier, c’est le système qu’ils veulent mettre à terre. Le roi devra tenir compte de ces questions pour, éventuellement, réformer la monarchie.

5. Plusieurs crises à affronter

Les crises sont de toutes natures aujourd’hui : économique, énergétique, sociétale et surtout climatique. On sait Charles III sensible à toutes les questions climatiques depuis de nombreuses années. Au niveau social, il a aussi toujours eu des prises de position fortes. Il devra s’en inspirer pour user de sa légère influence sur le gouvernement britannique.