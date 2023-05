Une espèce de papillon en danger baptisée “Sauron” en hommage au Seigneur des Anneaux

Avec ce nom, les chercheurs voulaient marquer les esprits pour éveiller les consciences. “Les papillons subissent une pression énorme en raison de la perte d’habitat, et nous avons désespérément besoin d’identifier et d’étudier de nouvelles espèces avant que le temps ne leur soit compté”, explique Blanca Huertas du Natural History Museum de Londres. “En leur donnant des noms inhabituels, nous pouvons attirer l’attention sur ce qui arrive aux papillons, qui sont aujourd’hui en grande difficulté à travers le monde”, ajoute-t-elle. En effet, la destruction généralisée de leur habitat, les pesticides et l’accélération du changement climatique mettent en danger les espèces de papillons sur l’ensemble du globe.

Les deux nouveaux papillons “Saurona” font partie d’une étude plus grande réalisée par un groupe de 30 chercheurs provenant du monde entier et parue dans la revue scientifique Systematic Entomology. La recherche a duré pendant dix ans et s’est penchée sur plus de 400 espèces différentes de papillons issus du genre “Euptychia”. Le but étant d’identifier leurs différences au niveau génétique et de leur apparence.

Les collections de papillons du musée ont été utilisées pour décrire les nouveaux genres d'Euptychiina. ©© The Trustees of the Natural History Museum, London.

”Saurona triangula” et “Saurona aurigera” ne sont pas les premières espèces animales dont le nom est inspiré par le personnage de Sauron. Son œil flamboyant a également donné son nom à un bousier, une grenouille et un dinosaure, rapporte la BBC.