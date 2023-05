La vidéo montre des images de la prise d'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Liz Cheney n'apparaît pas elle-même dans le clip, mais c'est bien sa voix que l'on entend prononcer le texte.

Liz Cheney est l'une des opposantes les plus farouches de Donald Trump au sein du parti républicain et a pris position à plusieurs reprises contre l'ancien président. Elle a également fait partie de la commission d'enquête sur la prise du Capitole. Elle avait précédemment qualifié le milliardaire de "plus grande menace pour les États-Unis" dans une autre vidéo promotionnelle.

La républicaine, qui n'est autre que la fille de Dick Cheney, l'ancien vice-président de George W. Bush, a perdu son siège à la Chambre des représentants des États-Unis lors des élections primaires dans son État natal du Wyoming. Ses partisans au sein du parti espèrent toutefois qu'elle se présentera à la présidence en 2024.

La nouvelle vidéo promotionnelle de Liz Cheney devrait être diffusée mercredi dans le cadre d'une émission de CNN lors de laquelle Donald Trump répondra aux questions de partisans du parti républicain. Une présence remarquée vu que l'ancien locataire de la Maison Blanche a exprimé à maintes reprises son mécontentement à l'égard de la chaîne.

Donald Trump entend se présenter à nouveau pour les républicains à l'élection présidentielle de 2024. Pour ce faire, il doit d'abord passer par les primaires internes du parti. Il est pour l'instant en tête des sondages.