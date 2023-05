Qatargate: Marc Tarabella s'exprime face à la presse

Mardi, on apprenait par le parquet fédéral que le député européen Marc Tarabella et Francesco Giorgi, le compagnon de l’ancienne vice-présidente du Parlement européen Eva Kaili, avaient été libérés sous conditions par le juge d’instruction dans le cadre de l’enquête pour corruption au sein de cet hémicycle. Les deux principaux concernés ne devront plus porter de bracelet électronique et pourront circuler librement.