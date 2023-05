La réaction (agacée) d'Emmanuel Macron aux écrits érotiques de son ministre de l'Economie

Comme nous vous l'évoquions au début de ce mois de mai, Bruno Le Maire fait parler de lui actuellement non pas pour ses compétences de ministre de l'Economie, mais pour un livre qu'il vient de sortir. "Fugue américaine", le dernier roman du ministre français, a en effet été vivement moqué et critiqué sur les réseaux sociaux pour ses passages érotiques. Certains élus n’ont pas manqué également de pointer sa déconnexion avec la France. “L’inflation explose, des millions de personnes n’arrivent plus à manger, remplir leur frigo, payer leur loyer. Le pays est en lutte contre la réforme des retraites. Pendant ce temps le ministre Bruno Le Maire écrit des romans”, avait ainsi déclaré sur Twitter Thomas Portes, député de la France insoumise.