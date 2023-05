"L'Ukraine a besoin de temps" : Zelensky tempère sur la contre-offensive attendue contre les forces russes

L'armée ukrainienne a entraîné de nouvelles forces et accumulé des munitions et du matériel fournis par les pays occidentaux qui seront, selon des analystes, la clef pour reprendre aux forces russes les territoires occupés.

À lire aussi

Le calendrier pour que Kiev lance ses efforts afin de reprendre du terrain dans les régions de Donetsk et Lougansk (Est) ainsi que de Kherson et Zaporijjia (Sud) demeure une question ouverte.

Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiï Reznikov, a déclaré fin avril que "les préparatifs touchent à leur fin".

"L'équipement a été promis, préparé et partiellement livré. Au sens large, nous sommes prêts", a-t-il affirmé au cours d'une conférence de presse. "Quand Dieu le voudra, (quand il y aura) la météo et la décision des commandants, on le fera".

À lire aussi

Mais il avait ajouté que les puissants chars Abrams promis par les États-Unis ne participeraient pas à cette contre-offensive, leur livraison à l'Ukraine ne devant intervenir que fin 2023.

Mercredi, un haut responsable militaire ukrainien a affirmé que les forces de Kiev ont mené des contre-attaques à Bakhmout, l'épicentre des combats dans l'Est de l'Ukraine, et forcé les troupes russes à reculer en certains endroits.