Une dizaine de secouristes blessés dans une explosion en Allemagne

L'explosion se serait produite dans un appartement de l'immeuble. Aucune information sur la cause exacte de l'explosion n'est disponible pour l'instant et, plusieurs heures plus tard, la situation reste très incertaine. Des forces spéciales et des tireurs d'élite sont toujours sur place et des détonations peuvent encore être entendues, rapporte un journaliste de l'agence de presse allemande dpa depuis le lieu de l'attentat. Une vaste zone a été bouclée.

L'incident s'est produit après que des résidents de l'immeuble ont informé la police d'une boîte aux lettres qui débordait vers 10 heures du matin. Les policiers ont fait appel aux pompiers pour ouvrir la porte d'un appartement. Une mère et son fils vivaient dans l'appartement. La police a parlé d'un incendie dans l'appartement et a déclaré que le fils avait fait exploser un objet non encore identifié. On ne sait pas si l'homme se trouvait encore dans l'appartement. La femme a été brièvement aperçue sur le balcon.