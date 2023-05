Lion mâle âgé de 19 ans, Loonkito a été tué à coups de lance après avoir pénétré dans un enclos à bétail à proximité du parc d'Amboseli, dans le sud du pays, a déclaré à l'AFP le porte-parole de l'agence kényane de préservation de la nature (Kenya Wildlife Service, KWS), Paul Jinaro.

"C'était un vieux lion qui avait du mal à se nourrir de lui-même et le bétail est une proie facile. Un lion normal serait allé chercher la faune à l'intérieur du parc", a déclaré M. Jinaro.

Les lions d'Afrique ont généralement une durée de vie allant de 12 à 18 ans à l'état naturel, selon le groupe de protection sud-africain Cats for Africa.

KWS décrivait Loonkito en 2021 comme un "guerrier félin légendaire" ayant défendu son territoire pendant plus d'une décennie.

"C'est avec le cœur lourd que nous partageons la nouvelle du décès de Loonkito (2004-2023), le lion mâle le plus âgé de notre écosystème et peut-être d'Afrique", a déclaré l'association kényane Lion Guardians sur sa page Facebook, le qualifiant de "symbole de résilience et de coexistence".

Environ 2.500 lions vivent au Kenya, selon le tout premier recensement national de la faune du pays réalisé en 2021.