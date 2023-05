Les billets de préréservation sont déjà disponibles et sont vendus à environ 10 900 dollars (10 000 euros). Cela permet aux intéressés de réserver leur place pour la mise en vente des billets. Le total, bien plus élevé, coûte 131 100 dollars (120 000 euros), explique CNN.

Bien que le prix semble élevé, les places à bord des premiers vols qui décolleront de fin 2024 à mi 2025 sont déjà en rupture de stock, tant et si bien que Zephalto vend à présent des places à partir de mi 2025 et pour les années suivantes.

La capsule Céleste, désireuse d’offrir une expérience exceptionnelle à ses six passagers et deux pilotes, s’élèvera à une altitude de 25 kilomètres au-dessus de la surface de la terre, offrant une vue spectaculaire de la courbure de la terre. Cette hauteur sera atteinte en une heure et demie. Une fois arrivée à bon port, la capsule restera au-dessus de la terre pendant trois heures. C’est là que les passagers pourront profiter d’une expérience culinaire d’exception. “La vue et le voyage dans son ensemble restent au centre de l’offre, permettant aux clients d’apprécier et de profiter de la beauté de leur environnement”, rappelle cependant Vincent Farret d’Asiès.