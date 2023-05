C’était en novembre 2021 que Trevor Daniel Jacob, pilote, a décidé d’écraser son avion pour promouvoir un portefeuille. Ce dernier décolle alors depuis l’aéroport de Lompoc City, à Santa Barbara, sans avoir l’intention d’atterrir. Loin de là, il “avait prévu de s’éjecter de son avion pendant le vol et de se filmer en train de sauter en parachute jusqu’au sol et de filmer son avion en train de descendre et de s’écraser”, a-t-il admis dans son plaidoyer, comme l’écrit CNN.

On peut le voir sur la vidéo filmée par les nombreuses caméras accrochées à son avion ainsi qu’au bout de son bâton de selfie, en plein vol, quitter sa cabine pour se jeter dans le vide. Il ouvre alors son parachute pour se poser non sans mal au sol.

”Environ 35 minutes après le décollage, alors qu’il survolait la forêt nationale de Los Padres près de Santa Maria, Jacob s’est éjecté de l’avion et s’est filmé en train de sauter en parachute jusqu’au sol”, développe un communiqué de presse du bureau du procureur du district central de Californie.

Après avoir éteint ses caméras, il a ensuite été récupérer l’épave de son avion pour s’en débarrasser afin d’empêcher les enquêteurs fédéraux de sonder le site du crash.