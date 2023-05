En plein concert, le chanteur et le bassiste commencent à se battre : “Tout est devenu incontrôlable” (VIDÉO)

Un témoin explique la scène : “Kieran agissait comme un gamin et a poussé le micro de Kyle. Il a heurté le toit. Tout est devenu incontrôlable”. “C’était leur grand concert de retour et ce n’est pas comme ça que ça devait se passer. Il y a eu beaucoup de mots sévères et on leur a dit qu’ils devaient se ressaisir”, ajoute-t-il. “Kyle et Kieran refusent de reculer pour le moment mais ils sont comme des frères, ils vont se réconcilier”, espère un fan.

Le groupe a ensuite annulé son prochain concert à Londres. “Malheureusement, nous devons reporter le spectacle de Londres de ce soir. Notre promoteur s’efforce de résoudre la situation. Veuillez conserver vos billets pour l’instant et nous ferons une nouvelle annonce dans quelques jours. Excuses massives à tous nos fans”, indique un communiqué publié par le groupe.