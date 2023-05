Un général ukrainien explique comment son pays s’est préparé : “Il fallait saigner l’ennemi à blanc pour qu’il refuse d’avancer davantage”

Le général explique que l’Ukraine se préparait minutieusement à l’invasion russe. Vu que l’attaque de la Russie était pressentie depuis un certain temps, des unités de l’armée ont été déplacées et des exercices de terrain ont eu lieu, le déploiement des défenses aériennes a également été repensé. Zaluzhnyj explique que l’Ukraine a réussi à déplacer des personnes et des ressources sans que personne ne le voie. Ce sont des “informations secrètes” a-t-il précisé, avant de refuser d’en dire plus sur ces manœuvres.

“Il fallait saigner l’ennemi à blanc”

Lorsque la Russie a envahi l’Ukraine le 24 février, la stratégie pour les premières semaines de guerre était très claire. “Nous n’avions qu’une seule option réaliste pour réagir. Il s’agissait d’infliger les pertes les plus lourdes possibles à l’ennemi – qui était plus grand et plus fort que nous – en un temps aussi court que possible”, explique le général. “Il fallait saigner l’ennemi à blanc pour qu’il refuse d’avancer davantage. Et cela a fonctionné.”

L’Ukraine a visé les colonnes russes sur les routes et dans les villes lorsqu’elles étaient à court de carburant et attendaient un ravitaillement. Elle a également frappé les unités logistiques russes à l’arrière de ces colonnes.

”Je suis un être humain avec des sentiments”

L’homme parle peu de ses émotions. Sur le champ de bataille, il ne les montrent pas. Devant Komarov, il a pris quelques secondes pour rappeler l’horreur de cette guerre. “Je suis un être humain avec des sentiments, comme tout le monde”, a-t-il déclaré. “Ce n’est pas parce que je ne montre pas la douleur qu’elle n’est pas là. De temps en temps, je consulte mes contacts sur mon téléphone et je vois des noms de personnes qui ne sont plus là. Je n’ai pas le courage de les supprimer. Cela viendra peut-être, mais je ne pense pas que je sois encore prêt à le faire. De toute façon, ils resteront toujours avec moi, dans ma tête et dans mon cœur.”