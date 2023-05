Guerre en Ukraine: Moscou dit avoir "touché" à Ternopil et Petropavlivka des sites abritant des armes occidentales

L'armée russe "a lancé une frappe avec des armes aériennes et maritimes de longue portée de haute précision (sur des sites) des forces armées ukrainiennes et sur des lieux de stockage de munitions, d'armes et de matériel militaire reçus des pays occidentaux", a dit son porte-parole, Igor Konachenkov. "Toutes les cibles ont été touchées".