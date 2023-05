L'emblématique hôtel Roosevelt de New York abritera un centre d'accueil pour les migrants

Cet ancien hôtel de luxe situé sur la 45e rue à Manhattan, à deux pas de la 5e avenue et de la célèbre gare de Grand Central Terminal, était vide depuis près de trois ans en raison de la crise du coronavirus. Il va donc connaître une nouvelle vie, notamment en tant que centre d'accueil pour les migrants. Il abritera également un "Emergency Humanitarian Response and Relief Centre", qui proposera divers services tels qu'une aide médicale et une assistance juridique.