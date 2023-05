Volodymyr Zelensky aurait “proposé d’aller dans une direction plus audacieuse. Occuper des villages russes pour faire pression sur Moscou et bombarder un oléoduc transportant du pétrole russe vers la Hongrie, membre de l’OTAN. En privé Zelensky aurait cherché à obtenir des missiles à très longue portée pour frapper des cibles à l’intérieur des frontières de la Russie.” Une déclaration sortie de documents classifiés des services de renseignement américains. Le président était écouté alors qu’il discutait avec des collaborateurs de haut niveau et des chefs militaires.

Le Washington Post épingle cette suggestion du président ukrainien qui a “gagné la confiance des gouvernements occidentaux en refusant d’utiliser les armes qu’ils fournissent pour des attaques à l’intérieur de la Russie et en se concentrant sur les forces russes à l’intérieur des frontières de l’Ukraine”, mais qui envisage autre choses “derrière les portes fermées”.

"L'Ukraine n'a envahi personne"

Lorsqu'il a été interrogé sur la possibilité d'occuper certaines parties de la Russie, Zelensky, a qualifié de "fantasmes" les affirmations des services de renseignement américains. Il a toutefois défendu son droit d'utiliser des tactiques non conventionnelles pour la défense de son pays. "L'Ukraine a tout à fait le droit de se protéger, et c'est ce que nous faisons. L'Ukraine n'a occupé personne", rappelait le président. "Lorsque tant de personnes sont mortes, qu'il y a eu des tombes et que notre peuple a été torturé, je suis sûr que nous devons user de tous les stratagèmes."

