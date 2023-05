À lire aussi

Igor Girkin, un homme politique ultranationaliste et qui a joué un rôle dans l’annexion de la Crimée en 2014, a décidé de prendre les devants. Comment ? En créant le “club des patriotes en colère”, un groupe de huit personnalités visant à défendre les intérêts des patriotes russes, tout en mettant pression sur le président Poutine, critiqué dans sa manière de gérer les offensives en Ukraine.

Inquiet par la tournure de la guerre, Girkin craint une défaite des Russes qui pourrait conduire à une guerre civile ou a un coup d’État pro-occidental. C’est pourquoi il faut agir rapidement dans une guerre qui s’éternise d’après Newsweek.

L’idée du groupe est donc de créer des “branches régionales” et n’a pas hésité à demander aux politiciens de prôner cette initiative. Il a également pour but d’organiser une conférence en juin à Moscou pour expliquer “comment la Russie peut gagner la guerre”. Toujours selon Girkin, l’Ukraine envahirait même certaines régions russes, à savoir Belgorod, Koursk et Bryansk.

”Si la situation actuelle continue, alors nous serons vaincus dans cette guerre”

Interrogé par Reuters, cet opposant de Poutine poursuit. “Si la situation actuelle continue, alors nous serons vaincus dans cette guerre (...) Il n’y aura pas de compromis : la guerre se terminera soit avec le drapeau russe sur Kiev, soit avec la défaite de la Russie”.

Et de conclure. “Notre tâche est d’aider notre pays à éviter la tourmente qui approche, ou de créer les positions sur lesquelles nous agirons dans cette tourmente pour empêcher la destruction de la Russie en tant qu’État et en tant que civilisation unique”.